Jodhpur News: जोधपुर में पति-पत्नी पर जानलेवा हमला, होटल में तोड़फोड़ कर गैस सिलेंडर में आग लगाकर...

Ansh Raj | Aug 11, 2025, 15:21

Jodhpur News: जोधपुर के रेलवे स्टेशन के पास एक महिला होटल संचालिका और उसके पति पर हमला किया गया. आरोपियों ने लाठियों से पीटा, कपड़े फाड़े और महिला के गले से सोने की चेन छीन ली. इसके अलावा, आरोपियों ने होटल में तोड़फोड़ की और गैस टंकी में आग लगाने की कोशिश की. महिला ने आरोप लगाया है कि उसे 3 साल से लगातार धमकियां और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रही है.

