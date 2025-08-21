Jodhpur News: जोधपुर में बारिश के बाद भयानक मंजर, पानी में भ गया बच्चा, वीडियो वायरल

Jodhpur News: जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में 21 अगस्त 2025 को तेज बारिश के कारण एक बच्चा पानी के तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दिया. भारी बारिश से सड़कों पर पानी का सैलाब आ गया, जिसके बीच यह हादसा हुआ. गनीमत रही कि आसपास के क्षेत्रवासियों की सतर्कता के कारण बच्चे को समय रहते पकड़ लिया गया और सुरक्षित रूप से पानी से बाहर निकाल लिया गया. इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी, लेकिन उनकी त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया. मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, और इस घटना ने सतर्कता की आवश्यकता को और रेखांकित किया है.