डायबिटीज के साथ अच्छी जिंदगी जिएं: डॉक्टर चाहते हैं कि आप वजन और डायबिटीज के बारे में ये बातें समझें

'डायबिटीज के साथ अच्छी ज़िंदगी जिएं' के इस एडिशन में, जाने-माने डॉक्टर एक साथ आकर यह समझाते हैं कि जब वजन, ब्लड शुगर, मेटाबॉलिज़्म और लंबे समय तक रहने वाली सेहत पर असर डालना शुरू करता है, तो शरीर के अंदर असल में क्या होता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस से लेकर लाइफस्टाइल से जुड़ी वजहों तक, गलतफहमियों से लेकर प्रैक्टिकल उपायों तक-यह बातचीत सिर्फ़ ऊपरी सलाह तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात पर ज़ोर देती है कि असल ज़िंदगी में क्या चीज़ें सच में काम करती हैं. चाहे आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हों, अपने वजन को लेकर परेशान हों, या बस अपनी सेहत को बेहतर ढंग से समझना चाहते हों, यह चर्चा देखने लायक है क्योंकि अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत बेहतर समझ से ही होती है.

