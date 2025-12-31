Video: अनसुनी से तंग आकर युवक ने पेट्रोल डालकर फूंक दिया E-Rickshaw, आग की लपटें देख चीख पड़ी पत्नी, वीडियो वायरल

Jodhpur e-rickshaw viral video: जोधपुर. शहर में एक युवक ने कंपनी से बार-बार परेशान होने के बाद अपना इलेक्ट्रिक ऑटो ही आग के हवाले कर दिया. युवक ने पेट्रोल डालकर ऑटो को जलाना शुरू कर दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. जलता ऑटो देखकर उसकी पत्नी जोर-जोर से रोने और विलाप करने लगी.युवक का कहना है कि वह ऑटो कंपनी की सर्विस और खराबी से बहुत परेशान था. कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. गुस्से में आकर उसने यह कदम उठाया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. लोगों ने मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ऑटो काफी जल चुका था.