Chomu News: पेट्रोल पंप पर खड़ी स्कूल बस में लगी भीषण आग से मचा हड़कंप, देखें वीडियो

Jaipur News: जयपुर के चौमूं में एक बड़ा हादसा टल गया जब रींगस रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर खड़ी स्कूल बस में भीषण आग लग गई. गनीमत रही कि समय रहते पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया. बताया जा रहा है कि पास में ही दूसरी स्कूल बस खड़ी थी, जिससे जरा सी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस अब जांच कर रही है कि बस में आग कैसे लगी - यह एक हादसा था या फिर जानबूझकर आग लगाई गई थी. गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग को सूचित किया और आग पर काबू पाया गया.