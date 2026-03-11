राजस्थान में बंदरों का कहर, युवक का कान ही काट लिया, फिर...

Monkey Attack: राजस्थान के बूंदी जिले के ठीकरदा गांव में बंदर के हमले की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले के दौरान बंदर ने युवक के कान को बुरी तरह काट लिया. गंभीर हालत में युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सर्जन डॉ. आशीष व्यास ने करीब दो घंटे तक चली सर्जरी के बाद 60 टांकों की मदद से उसके कटे हुए कान को सफलतापूर्वक जोड़ दिया. फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इलाके में बंदरों के बढ़ते हमलों को लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है.

