Pali News: महिला और 2 साल की बेटी को घर से निकाला बाहर, छत पर चढ़कर फेंके ताबड़तोड़ पत्थर, वीडियो वायरल

Ansh Raj | Aug 14, 2025, 09:55

Pali News: पाली जिले के रोहट कस्बे में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला और उसकी दो वर्षीय बेटी को ससुराल वालों ने कथित तौर पर घर से बाहर निकाल दिया. इसके बाद मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया. वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाया गया है कि घर की छत से एक महिला द्वारा बाहर निकाली गई बहू और उसकी बेटी पर पत्थर फेंके गए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया है. हालांकि, जी राजस्थान न्यूज़ ने इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है. यह वीडियो आपको विचलित कर सकती है... Watch Video

