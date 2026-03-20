Viral Video: राजस्थान दिवस की शानदार रात, रंगों का समंदर बना जयपुर का अल्बर्ट हॉल, गर्व से भरा आसमान

Rajasthan Diwas: राजस्थान दिवस 19 मार्च 2026 पर जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ, जिसने पूरे शहर को गर्व और खुशी से भर दिया. शाम 7 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में पद्म श्री तगराम भील और पद्म श्री अनवर खान मंगनियार जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ 100 से अधिक लोक और कथक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दीं. घूमर, कालबेलिया, गैर, चंग धाप जैसी पारंपरिक नृत्यों और संगीत ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया. समारोह का मुख्य आकर्षण रात में हुई शानदार आतिशबाजी रही, जिसने आसमान को रंग-बिरंगे फूलों से सजा दिया. आतिशबाजी ने अल्बर्ट हॉल के आसमान को चमकदार बना दिया, जिससे पूरा जयपुर जगमगा उठा. यह दृश्य गर्व, आनंद और अविस्मरणीय पलों से भरा था, जहां लोग राजस्थान की शान और इतिहास पर गर्व महसूस कर रहे थे. कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क था, जिससे हजारों लोग शामिल हो सके.