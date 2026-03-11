गैस और पेट्रोलियम को लेकर CM भजनलाल का बड़ा फैसला, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

Rajasthan Viral Video: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई को लेकर हुई बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं. बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और गैस कंपनियों के प्रमुख भी मौजूद रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है और सप्लाई लगातार जारी रहेगी. बैठक में यह भी तय किया गया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और तीनों तेल कंपनियां मिलकर वितरण व्यवस्था को सुचारु रखें. मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रीब्यूटरों को चेतावनी देते हुए कहा कि कालाबाज़ारी से बचें, वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अगर कहीं कालाबाज़ारी की शिकायत मिलती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए.