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Video: उदयपुर में पेट्रोल संकट की अफवाह, पंपों पर जुटी तगड़ी भीड़

Sandhya Yadav |Mar 24, 2026, 02:13 PM

Udaipur News: उदयपुर जिले के कोटड़ा क्षेत्र में पेट्रोल संकट की अफवाह ने अचानक हड़कंप मचा दिया. अफवाह फैलते ही बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे, जिससे लंबी कतारें लग गईं. हालात ऐसे हो गए कि कई पंपों पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने की कोशिश करते नजर आए. कोटड़ा इलाके में पंपों के बाहर वाहनों की लाइनें दूर तक दिखाई दीं, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ. प्रशासन ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और सभी पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में अनावश्यक भीड़ न लगाएं.
 

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