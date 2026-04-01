Video : रणथम्भौर में बाघों का दीदार हुवा महंगा! जानिए नई फीस

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर स्थित रणथम्भौर में पार्क भ्रमण करने आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को बाघों के दीदार के लिए अपनी जेब और अधिक ढीली करनी होगी. वन विभाग की ओर से एक अप्रेल से पार्क भ्रमण के शुल्क में दस प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है. यह नई दरें बुधवार सुबह की पारी से लागू होंगी. वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 2016 में वन विभाग की ओर से हर साल प्रवेश शुल्क में दस प्रतिशत का इजाफा करने का फैंसला किया था तब से हर साल एक अप्रेल से पार्क भ्रमण के शुल्क में वृद्धि की जाती है. वन अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में भारतीय पर्यटक के लिए कैंटर से भ्रमण पर जाने का शुल्क 888 रुपए था. जाे बढ़कर अब 986.63 रुपए हो जाएंगी. इसी प्रकार विदेशी पर्यटक को कैंटर से पार्क भ्रमण पर जाने के लिए अभी तक 2176.10 रुपए प्रति पर्यटक खर्च करते पड़ते थे जो अब बढ़कर 2399.63 हो जाएंगे. इसी प्रकार जिप्सी से पार्क भ्रमण पर जाने के लिए भारतीय पर्यटक को अब तक 1455.17 रुपए खर्च करने पड़ते थे, जो अब बढ़कर 1611.80 रुपए हो जाएगी. इसी प्रकार विदेशी पर्यटक को अब तक जिप्सी से पार्क भ्रमण के लिए 2743.17 रुपए चुकाने होते थे जो अब बढ़कर 3024.80 हो जाएंगे.

