Viral Video: तेज रफ्तार कार ने गौसेवकों को कुचला, लाइव वीडियो वायरल

Ansh Raj | Aug 27, 2025, 11:12

Viral Video: सिरोही के शिवगंज में एक दिल दहलाने वाला हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना में एक तेज रफ्तार कार ने तीन गौसेवकों को कुचल दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में से दो की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. हादसे के बाद प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए आगे रेफर कर दिया गया. इस घटना ने स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. बताया जा रहा है कि हादसे के तुरंत बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश में जुटी है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार कार ने गौसेवकों को बेरहमी से टक्कर मारी, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है. स्थानीय लोग इस घटना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषी को जल्द पकड़ लिया जाएगा और मामले की गहन जांच की जा रही है.

 

