Viral Video: तेजाजी शोभायात्रा में भोपा का करतब, काले नाग के साथ पिया दूध, वीडियो सोशल में मीडिया पर वायरल

Viral Video: राजस्थान के अंता विधानसभा क्षेत्र के सीसवाली कस्बे में तेजाजी महाराज की शोभायात्रा के दौरान एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित तेजाजी महाराज के देव स्थान पर आयोजित जागरण के दौरान भोपा (बाबा) ने सांप को गले में डालकर एक ही कटोरी में सांप के साथ दूध पिया. इस दौरान काले नाग ने भोपा की जीभ को डस लिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भोपा को कोई नुकसान नहीं हुआ. इस घटना को लोग आस्था मानें या अंधविश्वास, यह चर्चा का विषय बन गया है. जागरण के दौरान गुर्जर समाज के मंदिर की परिक्रमा स्थल से पुजारी रामबाबू कुम्हार नागराज को लेकर आए. इसके बाद भोपा ने नागराज को गले में डालकर घोड़े पर सवार होकर शोभायात्रा में हिस्सा लिया. यात्रा के दौरान भोपा और सांप द्वारा एक कटोरी में दूध पीने का दृश्य लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना. काले नाग द्वारा डसने के बावजूद भोपा का स्वस्थ रहना लोगों में आश्चर्य और बहस का कारण बन गया. वायरल वीडियो में भोपा और सांप को एक साथ दूध पीते देखा जा सकता है, जिसने इस घटना को और भी सनसनीखेज बना दिया. यह घटना स्थानीय लोगों के बीच आस्था और अंधविश्वास पर चर्चा को जन्म दे रही है, और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है.