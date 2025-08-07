Alwar News: पहले शिवलिंग पर किया जल अर्पित और फिर कर डाला बड़ा कांड, CCTV में कैद हुई वारदात

Alwar News: अलवर पुलिस की गश्त व्यवस्था को धत्ता बताते हुए दिनदहाड़े चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं. कोतवाली थाना इलाके में विगत 15 दिनों से कई बार चोरी की वारदात सामने आई है. 5 अगस्त को अलवर जेल सर्किल स्थित प्रचंड महादेव मंदिर से एक बदमाश तांबे के बर्तन सहित अन्य सामान चोरी कर ले गया. सीसीटीवी फुटेज में बदमाश हाथ जोड़कर मंदिर में प्रवेश करता है और शिवजी की प्रतिमा पर जल अर्पण करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देता है. मंदिर पुजारी राजकुमार शर्मा ने कोतवाली थाना पुलिस में अज्ञात बदमाश के खिलाफ रिपोर्ट दी है. पिछले दो माह के अंदर मंदिर में यह तीसरी चोरी की वारदात है, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.