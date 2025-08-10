Zee Rajasthan
Jaipur News: तेज रफ्तार कार ने मारी बाइक को जोरदार टक्कर, हादसे में कांस्टेबल को दर्दनाक मौत, देखें एक्सीडेंट का वीडियो

Ansh Raj | Aug 10, 2025, 11:44

Jaipur News: राजधानी जयपुर के चौमूं थाना इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रविवार सुबह हुए सड़क हादसे में पुलिस कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, कांस्टेबल राजेन्द्र सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए जयपुर जा रहा था. राधा स्वामी बाग के पास इक्को कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.वही पूरी घटना एक दुकान के बाहर लगे cctv कमरे में कैद हो गई....फुटेज में एक कार टक्कर मारती नजर आ रही हैं.हादसे में गंभीर रूप से घायल राजेन्द्र को मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. चौमूं पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी. पुलिस ने बताया कि मृतक कांस्टेबल जयपुर पुलिस लाइन में तैनात था. घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मौके का मुआयना कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है. इस हादसे से पुलिस महकमे और क्षेत्र में शोक की लहर है. Watch Video

 

