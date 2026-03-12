चित्तौड़गढ़ में क्यों पति पर लट्ठ लेकर टूट पड़ीं पत्नियां! Video देख जानें सच

Chittorgarh Video: चित्तौड़गढ़ जिले से गंगरार क्षेत्र के सोनियाना गांव में वर्षों पुरानी परंपरा के तहत इस बार भी ब्रज की तर्ज पर लट्ठमार होली पूरे उत्साह और उल्लास के साथ खेली गई. ढोल की थाप और होली गीतों के बीच शुरू हुई इस अनोखी परंपरा में महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से अपने पतियों पर लट्ठ से वार करती हैं, वहीं पुरुष बचते हुए उन्हें रंग और पानी से सराबोर करते हैं. रंग-गुलाल और ठहाकों के बीच आपसी मनमुटाव भी दूर हो जाते हैं और रिश्तों में मिठास घुल जाती है. लट्ठमार होली से पहले विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई. ग्रामीणों के अनुसार यह परंपरा प्रेम, लोक संस्कृति और महिलाओं के सम्मान का संदेश देती है, जिसे देखने आसपास के क्षेत्रों से भी लोग सोनियाना पहुंचते हैं.

