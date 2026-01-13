Jaipur Video: यूट्यूब से पूछा 'एटीएम तोड़ने का आसान तरीका' नशा कर दे रहा था वारदात को अंजाम, ऐसे गया पकड़ा

Zee Rajasthan
Ansh Raj | Jan 13, 2026, 07:57 AM

Jaipur Crime Video: जयपुर के खोरा बीसल थाना क्षेत्र में रविवार रात करीब 3 बजे नांगल जैसा बोहरा (निवारु पुलिया के पास) बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM को तोड़ने की कोशिश नाकाम हो गई. रात्रि गश्त पर तैनात पुलिस टीम ने आरोपी को मौके पर दबोच लिया और ATM में रखे करीब 15 लाख रुपये सुरक्षित बचा लिए. आरोपी ने पत्थर और पेचकस से ATM के ऊपरी हिस्से को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देखते ही भागने लगा. पूछताछ में पता चला कि आरोपी आशीष (21), बिहार के पटना का रहने वाला है. उसने यूट्यूब पर देखे वीडियो से ATM तोड़ने का तरीका सीखा था और शराब के नशे में वारदात करने पहुंचा. आरोपी के खिलाफ श्याम नगर थाने में 2021 में रेप और POCSO एक्ट के तहत केस पहले से दर्ज है.

कृति सेनन ने किया ‘कमरिया लॉलीपॉप’ डांस, सोशल मीडिया पर छाया Video
1:05

कृति सेनन ने किया ‘कमरिया लॉलीपॉप’ डांस, सोशल मीडिया पर छाया Video

हाड़कंपाने वाली ठंड में 'जल तपस्या', जलधारा में लीन हुई महिला साधु, देखें वीडियो
1:22

हाड़कंपाने वाली ठंड में 'जल तपस्या', जलधारा में लीन हुई महिला साधु, देखें वीडियो

सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं, बल्कि भारत के टैलेंट लैंडस्केप को बदल रहा AI, देखें वीडियो
12:03

सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं, बल्कि भारत के टैलेंट लैंडस्केप को बदल रहा AI, देखें वीडियो

नए साल पर राजस्थानी तड़के में सुनिए ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे’, बार-बार सुनने को होंगे मजबूर
1:05

नए साल पर राजस्थानी तड़के में सुनिए ‘ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे’, बार-बार सुनने को होंगे मजबूर

Video: अनसुनी से तंग आकर युवक ने पेट्रोल डालकर फूंक दिया E-Rickshaw, आग की लपटें देख चीख पड़ी पत्नी, वीडियो वायरल
1:33

Video: अनसुनी से तंग आकर युवक ने पेट्रोल डालकर फूंक दिया E-Rickshaw, आग की लपटें देख चीख पड़ी पत्नी, वीडियो वायरल

खुले मैदान में टायरों से खेलते दिखे भालू, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, Watch Video
1:03

खुले मैदान में टायरों से खेलते दिखे भालू, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, Watch Video

जालोर में दबंगों का आतंक, स्विफ्ट कार से मचाया तांडव, वीडियो वायरल
0:18

जालोर में दबंगों का आतंक, स्विफ्ट कार से मचाया तांडव, वीडियो वायरल

'अरावली बचाओ अभियान' के लिए सड़कों पर पैदल चले सचिन पायलट के बेटे आरहन
1:05

'अरावली बचाओ अभियान' के लिए सड़कों पर पैदल चले सचिन पायलट के बेटे आरहन

Sawai Madhopur Video: सवाई माधोपुर में गांव का लाल बना अग्निवीर, देखें भावुक पल
0:30

Sawai Madhopur Video: सवाई माधोपुर में गांव का लाल बना अग्निवीर, देखें भावुक पल

Jaipur Video: जयपुर में हजारों कर्मचारी उतरे सड़कों पर, जानें पूरा मामला
0:44

Jaipur Video: जयपुर में हजारों कर्मचारी उतरे सड़कों पर, जानें पूरा मामला

देखिए VIDEO: राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के फैसले ने मचाया बवाल
0:33

देखिए VIDEO: राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय के फैसले ने मचाया बवाल

Video: जैतसर में बादलों ने बिछाई केसरिया चादर, आसमान में दिखा मनमोहक नजारा
0:50

Video: जैतसर में बादलों ने बिछाई केसरिया चादर, आसमान में दिखा मनमोहक नजारा

पुलिस से बचने के लिए माफिया ने सड़क पर बिखरा दी बजरी, बोरा लेकर भरने दौड़ पड़े लोग
0:34

पुलिस से बचने के लिए माफिया ने सड़क पर बिखरा दी बजरी, बोरा लेकर भरने दौड़ पड़े लोग

बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, इस्लामी जिहाद का फूंका पुतला
0:18

बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, इस्लामी जिहाद का फूंका पुतला

धौलपुर में दर्जनों लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए लाठी-डंडे, देखें वीडियो
1:28

धौलपुर में दर्जनों लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए लाठी-डंडे, देखें वीडियो

बार-बार दिन ये आए... सुनिए राजस्थानी कलाकारों के अंदाज में Happy Birthday सॉन्ग
0:42

बार-बार दिन ये आए... सुनिए राजस्थानी कलाकारों के अंदाज में Happy Birthday सॉन्ग

Jalore Video: राजस्थान के वो गांव जहां, महिलाएं अब से नहीं यूज कर सकतीं फोन, सुनें सरपंच ने क्या सुनाया फरमान
1:30

Jalore Video: राजस्थान के वो गांव जहां, महिलाएं अब से नहीं यूज कर सकतीं फोन, सुनें सरपंच ने क्या सुनाया फरमान

भूपेंद्र यादव अरावली को लेकर गुमराह कर रहे हैं जनता इन्हें माफ नहीं करेगी- अशोक गहलोत
5:11

भूपेंद्र यादव अरावली को लेकर गुमराह कर रहे हैं जनता इन्हें माफ नहीं करेगी- अशोक गहलोत

PM मोदी की तरह डोटासरा ने लहराया गमछा, डांस करते-करते सिर से उड़ी पगड़ी
1:12

PM मोदी की तरह डोटासरा ने लहराया गमछा, डांस करते-करते सिर से उड़ी पगड़ी

गुस्साए लोगों ने राजकीय अस्पताल में की तोड़फोड़, वीडियो वायरल
2:55

गुस्साए लोगों ने राजकीय अस्पताल में की तोड़फोड़, वीडियो वायरल

BJP नाथूराम गोडसे के फॉलोअर हैं ये महात्मा गांधी को नहीं मानते और तानाशाही इनका मूल मंत्र है- गोविंद डोटासरा
3:20

BJP नाथूराम गोडसे के फॉलोअर हैं ये महात्मा गांधी को नहीं मानते और तानाशाही इनका मूल मंत्र है- गोविंद डोटासरा

Chittorgarh Video: चित्तौड़गढ़ में दिखावे की रील से दर्दनाक मौत, देखें सांप ने कैसे पलक झपकते ही ले ली जान
0:40

Chittorgarh Video: चित्तौड़गढ़ में दिखावे की रील से दर्दनाक मौत, देखें सांप ने कैसे पलक झपकते ही ले ली जान

Sadulshahar Video: तो क्या सादुलशहर में भी नहीं लगेगी एथेनॉल फैक्ट्री? सुनिए क्या कह रहे किसान
0:33

Sadulshahar Video: तो क्या सादुलशहर में भी नहीं लगेगी एथेनॉल फैक्ट्री? सुनिए क्या कह रहे किसान

कालबेलिया डांस की परफॉर्मेंस, 52 साल की गुलाबो ने दी शानदार प्रस्तुति
0:57

कालबेलिया डांस की परफॉर्मेंस, 52 साल की गुलाबो ने दी शानदार प्रस्तुति

जयपुर के पानीपेच में दिखा लेपर्ड, CCTV में कैद हुई मूवमेंट
0:26

जयपुर के पानीपेच में दिखा लेपर्ड, CCTV में कैद हुई मूवमेंट

जोधपुर रिंग रोड पर चलते-चलते डांस करने लगी Scorpio! Watch Video
0:26

जोधपुर रिंग रोड पर चलते-चलते डांस करने लगी Scorpio! Watch Video

रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने का जानें सरल उपाय, देखें वीडियो
12:23

रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखने का जानें सरल उपाय, देखें वीडियो

मेरा नाम है सचिन पायलट... बच्चों से बोले पूर्व डिप्टी CM, Watch Video
0:42

मेरा नाम है सचिन पायलट... बच्चों से बोले पूर्व डिप्टी CM, Watch Video

टोल पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का वीडियो वायरल! Watch Video
0:40

टोल पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का वीडियो वायरल! Watch Video

