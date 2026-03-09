T20 World Cup: राजस्थान में कहीं जश्न का सैलाब, तो Ajmer में आतिशबाजी ने बिगाड़ा खेल

राजनीति के सुर मिले मंत्री और विधायक साथ नाचे,मैच की दीवानगी ने पक्ष और विपक्ष की दूरियां मिटा दीं. राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत और कांग्रेस विधायक रफीक खान एक साथ मैच देखते नजर आए. जीत मिलते ही दोनों ने मतभेद भुलाकर जमकर डांस किया.