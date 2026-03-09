T20 World Cup: राजस्थान में कहीं जश्न का सैलाब, तो Ajmer में आतिशबाजी ने बिगाड़ा खेल
Mar 09, 2026, 11:12 AM IST
Arti Patel
कल रात जैसे ही टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को धूल चटाई, पूरा राजस्थान जश्न के सागर में डूब गया.
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने अपना ती सरा टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया (पहला धोनी और दूसरा रोहित की कप्तानी में आया था). लेकिन इस बड़ी जीत की खुशी अजमेर के एक व्यापारी के लिए भारी पड़ गई.
अजमेर के केसरगंज इलाके में एक मोबाइल शॉप में जीत की खुशी के दौरान की गई आतिशबाजी काल बन गई.दुकान संचालक ग्राउंड फ्लोर पर बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच देख रहा था, तभी आतिशबाजी की चिंगारी तीसरी मंजिल पर स्थित उसकी दुकान में जा गिरी.
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू तो पाया गया, लेकिन तब तक कीमती सामान जलकर खाक हो चुका था.
भारत ने 5 विकेट पर 255 रनों का जो पहाड़ खड़ा किया, उसकी नींव संजू सैमसन ने रखी. लगातार तीसरा अर्धशतक (89 रन) जड़कर खुद को बड़े मैचों का खिलाड़ी साबित किया.
ईशान किशन ने आतिशी अर्धशतक लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेला. आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने 24 रन कूटकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.
राजनीति के सुर मिले मंत्री और विधायक साथ नाचे,मैच की दीवानगी ने पक्ष और विपक्ष की दूरियां मिटा दीं. राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत और कांग्रेस विधायक रफीक खान एक साथ मैच देखते नजर आए. जीत मिलते ही दोनों ने मतभेद भुलाकर जमकर डांस किया.
लांबा हरि सिंह (टोंक) कस्बे में जगह-जगह आतिशबाजी हुई और लोगों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया.
बांसवाड़ा में शहर के गांधी मूर्ति चौराहे पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी. जिले भर में ढोल-नगाड़ों के साथ भारतीय टीम की विजय का उत्सव मनाया गया.