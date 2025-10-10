क्या आप जानते हैं अलवर को क्यों कहते हैं ‘राजस्थान का सिंह द्वार’? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!
Oct 10, 2025, 12:20 PM IST
Arti Patel
अलवर शहर को अक्सर 'राजस्थान के सिंह द्वार' (Lion Gate of Rajasthan) के नाम से जाना जाता है, और यह नाम इसे यूं ही नहीं मिला है.
इस उपनाम के पीछे कई ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक कारण हैं, जो इसे पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बनाते हैं.
अलवर राजस्थान के सबसे नज़दीकी प्रवेश द्वारों में से एक है, खासकर दिल्ली और हरियाणा की तरफ से आने वाले लोगों के लिए. ऐतिहासिक रूप से, दिल्ली से राजस्थान में प्रवेश करने वाले यात्रियों या आक्रमणकारियों के लिए यह पहला महत्वपूर्ण शहर या क्षेत्र होता था.
सिंह द्वार का अर्थ सिर्फ द्वार नहीं, बल्कि शक्ति, सुरक्षा और शौर्य का प्रतीक भी होता है. अलवर अपनी प्राचीन झीलों, महलों और भव्य किलों के लिए विख्यात है. यहां का बाला किला (Alwar Fort) अपने सामरिक महत्व के लिए जाना जाता था.
यह क्षेत्र राजपूत राजाओं के शौर्य और उनकी मज़बूत रक्षा प्रणाली को दर्शाता था, जो दुश्मनों को राजस्थान में घुसने से रोकता था.
अलवर अपनी नैसर्गिक खूबसूरती और हरियाली के लिए भी प्रसिद्ध है. यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है और इसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व जैसी जगहें हैं, जहां बाघ (सिंह के समान ही) पाए जाते हैं.
यह प्राकृतिक सौंदर्य और यहां की ऐतिहासिक झीलों, महलों, और किलों का संगम इसे 'सिंह द्वार' की गरिमा प्रदान करता है.
अलवर आज भी अपनी ऐतिहासिक भव्यता और प्राकृतिक सुंदरता के साथ पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, और सही मायनों में यह राजस्थान की संस्कृति और शौर्य का पहला शानदार 'प्रवेश द्वार' है.
यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.