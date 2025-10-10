क्या आप जानते हैं अलवर को क्यों कहते हैं ‘राजस्थान का सिंह द्वार’? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

अलवर राजस्थान के सबसे नज़दीकी प्रवेश द्वारों में से एक है, खासकर दिल्ली और हरियाणा की तरफ से आने वाले लोगों के लिए. ऐतिहासिक रूप से, दिल्ली से राजस्थान में प्रवेश करने वाले यात्रियों या आक्रमणकारियों के लिए यह पहला महत्वपूर्ण शहर या क्षेत्र होता था.