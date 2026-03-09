khairthal: क्रिकेट के जश्न के दौरान हुई पत्थरबाजी,कई घायल, जांच में जुटी पुलिस

Mar 09, 2026, 05:27 PM IST

Arti Patel

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए टी20 विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत का जश्न खैरथल-तिजारा जिले के बाघोड़ा (बिच्छू का बास) गांव में मातम और दहशत में बदल गया.

बता दें कि जीत की खुशी मना रहे एक परिवार पर पड़ोसियों द्वारा किए गए हमले ने सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा कर दी है.

घटना बीती देर रात की है, जब भारत की जीत के बाद एक पक्ष खुशी मना रहा था.

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जश्न मनाते समय दूसरे समुदाय के लोगों ने उन पर अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी.

इस हमले में कई लोग चोटिल हुए हैं. इनमें एक महिला और एक पुरुष की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया गया है.

मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब पीड़ित दीपो कौर ने किशनगढ़बास थाने में शिकायत दर्ज कराई.

शिकायत में दावा किया गया है कि पत्थरबाजी के साथ-साथ हमलावरों की ओर से फायरिंग भी की गई. आरोप है कि एक गोली महिला के माथे को छूते हुए निकल गई.

 पथराव इतना भीषण था कि कई घरों की दीवारों और छतों को भी नुकसान पहुंचा है.घटना की सूचना मिलते ही किशनगढ़बास थाना पुलिस मौके पर पहुँची और स्थिति को नियंत्रण में लिया.

पुलिस ने एक दर्जन से अधिक आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. हालांकि ग्रामीण फायरिंग की बात कह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस टीम साक्ष्य जुटा रही है और क्षतिग्रस्त घरों का मुआयना किया जा रहा है.

