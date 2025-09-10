अलवर की ये डिश, टेस्ट ऐसा बना देगी आपको स्वाद का दीवाना!
Sep 10, 2025, 10:07 AM IST
Arti Patel
राजस्थान भारत का एक संस्कृति प्रधान राज्य है, जो अपने शाही अंदाज, रहन सहन और खान-पान के लिए न सिर्फ देश में ही बल्कि दुनियाभर में मशहूर है.
उन्हीं खाने की डिशों में से एक यहां कि मावा कचौरी भी है.
मीठी मावा कचौरी एक बहुत ही खास और स्वादिष्ट मिठाई है, जो अलवर सहित पूरे राजस्थान में बहुत लोकप्रिय है. यह एक ऐसी डिश है जो पारंपरिक स्वाद और आधुनिक मिठास का बेहतरीन मेल है.
इस कचौरी के अंदर मावा (खोया) और सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू और पिस्ता का मिश्रण भरा होता है, जो इसे एक रिच और शाही स्वाद देता है.
इसे मैदा से बने आटे में मावा और सूखे मेवे भरकर, फिर सुनहरा होने तक तला जाता है. तलने के बाद इसे चाशनी में कुछ देर के लिए डुबोया जाता है.
इसे अक्सर केसर और पिस्ता से सजाकर परोसा जाता है, जो इसे देखने में भी बहुत आकर्षक बनाता है.
बाहर से यह कचौरी एकदम करारी होती है, जबकि अंदर से मावा और चाशनी की वजह से नरम और रसीली होती है. इसका स्वाद एकदम अलग होता है, जो इसे गुलाब जामुन और जलेबी जैसी अन्य पारंपरिक मिठाइयों से अलग करता है.
यह मिठाई खासकर दिवाली, होली और शादियों जैसे खास मौकों पर बनाई जाती है.
जो लोग मिठाइयों के शौकीन हैं, उन्हें यह मावा कचौरी बहुत पसंद आती है, और अक्सर वे इसे बड़े चाव से खाते हैं.यह एक मीठी कचौरी है,जिसे चीनी की चाशनी में डुबोकर परोसा जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.