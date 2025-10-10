बाड़मेर का थार महोत्सव, हर पल बना यादगार, देखें अनदेखी झलकियां
Oct 10, 2025, 12:59 PM IST
Arti Patel
थार महोत्सव राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और रेगिस्तानी जीवनशैली को दर्शाने वाला एक शानदार आयोजन है. इस वर्ष (2025 में) यह महोत्सव 8 और 9 अक्टूबर को पर्यटन विभाग राजस्थान और जिला प्रशासन बाड़मेर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया.
इस आयोजन की थीम "रंग रेगिस्तान के" रखी गई थी, जिसके तहत बाड़मेर के पंच गौरव, किराडू (ऐतिहासिक पर्यटन स्थल) और महाबार धोरो (रेत के टीलों) जैसे प्रमुख स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.
महोत्सव को शहर तक सीमित न रखते हुए, किराडू मंदिरों (राजस्थान का खजुराहो) और महाबार के सुनहरे धोरों (रेत के टीलों) पर आयोजित किया गया, जिससे पर्यटकों को एक अनूठा रेगिस्तानी अनुभव मिला.
राजस्थान का प्रसिद्ध गेर नृत्य इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहा, जिसमें बड़ी संख्या में कलाकारों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लिया.
ऊंटों के गोरबंद श्रृंगार (ऊंटों को सजाने की पारंपरिक कला) की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो रेगिस्तानी जीवन की कलात्मकता को दर्शाती है.
युवाओं को प्रोत्साहित करने और स्थानीय सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए मिस्टर थार श्री और मिस थार जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया.
मांगणियार और लंगा जैसे विश्व प्रसिद्ध लोक कलाकारों ने अपनी पारंपरिक धुनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.
कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों को राजस्थान की जीवंत नृत्य शैली का अनुभव कराया, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है.
महोत्सव का सफल आयोजन पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन बाड़मेर के संयुक्त प्रयासों से हुआ, जिसने इसे एक उच्च-स्तरीय पर्यटन कार्यक्रम बना दिया.