बाड़मेर का थार महोत्सव, हर पल बना यादगार, देखें अनदेखी झलकियां

थार महोत्सव राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और रेगिस्तानी जीवनशैली को दर्शाने वाला एक शानदार आयोजन है. इस वर्ष (2025 में) यह महोत्सव 8 और 9 अक्टूबर को पर्यटन विभाग राजस्थान और जिला प्रशासन बाड़मेर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया.