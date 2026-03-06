नोटों से भर गया भंडार, देखें सांवलिया जी मंदिर की चौंकाने वाली तस्वीरें

चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया जी मंदिर को व्यापारियों का देव भी कहा जाता है. मान्यता है कि भक्त अपने व्यापार में सांवलिया सेठ को पार्टनर (हिस्सेदार) बनाते हैं और मुनाफे का एक हिस्सा मंदिर के भंडार में अर्पित करते हैं.