नोटों से भर गया भंडार, देखें सांवलिया जी मंदिर की चौंकाने वाली तस्वीरें
Mar 06, 2026, 09:56 AM IST
Arti Patel
चित्तौड़गढ़ जिले से मेवाड़ के आराध्य देव प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर में भंडार से निकली दान राशि की गिनती दो दिन बाद गुरुवार को फिर से शुरू की गई.
मंदिर प्रशासन ने राजभोग आरती के बाद काउंटिंग का कार्य प्रारंभ किया, जो शाम तक लगातार चलता रहा.
दूसरे चरण की गिनती में 7 करोड़ 25 लाख 80 हजार रुपए की राशि सामने आई है.
मंदिर मंडल सदस्य पवन तिवारी के अनुसार अब तक दो चरणों में कुल 17 करोड़ 90 लाख 80 हजार रुपए की गिनती हो चुकी है.
बता दें कि इससे पहले पहले चरण में करीब 10 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि निकली थी.
वहीं 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और 4 मार्च को फूलडोल महोत्सव के कारण दो दिन तक काउंटिंग रोक दी गई थी.
बता दें कि अब तीसरे चरण की गिनती शुक्रवार यानि आज की जाएगी.
चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया जी मंदिर को व्यापारियों का देव भी कहा जाता है. मान्यता है कि भक्त अपने व्यापार में सांवलिया सेठ को पार्टनर (हिस्सेदार) बनाते हैं और मुनाफे का एक हिस्सा मंदिर के भंडार में अर्पित करते हैं.