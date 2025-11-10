 राजस्थान का चमत्कारी मंदिर, जहां अर्जी लगाने से मिलती है भूत-प्रेत बाधाओं से मुक्ति!

यहां दर्शन के लिए कुछ कठोर नियम हैं. भक्तों को कम से कम एक हफ्ता पहले मांस, शराब, लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीजें छोड़नी होती हैं. साथ ही, दर्शन के दौरान पीछे मुड़कर देखना मना है और यहां से कोई भी सामान घर नहीं लाया जाता.