कौन है पलक राजस्थानी, जिनके डांस ने मचाया तहलका, देखें फोटोज
Oct 19, 2025, 01:37 PM IST
Sandhya Yadav
राजस्थान की आज कई युवा कलाकार डांस में अपनी पहचान बना रहे हैं, जिनमें एक नाम तेजी से उभर रहा है पलक राजस्थानी.
पलक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर अपनी दमदार डांस परफॉर्मेंस और पारंपरिक राजस्थानी अंदाज के लिए खूब प्रसिद्ध हो रही हैं.
इंस्टाग्राम पर उनका अकाउंट @palak_rajsthani01 के नाम से है, जहां वे लगातार अपने डांस वीडियो और रील्स शेयर करती हैं.
पलक राजस्थानी के वीडियो पर हजारों लाइक्स और व्यूज़ मिलते हैं, खासकर उन परफॉर्मेंस पर जिनमें वे पारंपरिक राजस्थानी घाघरा-ओढ़नी में नजर आती हैं.
कुछ वीडियो में वे 'सोनम गुजरी' और 'कमर तोड़ राजस्थानी डांस' जैसे गानों पर झूमती नजर आती हैं, जिन्हें YouTube और Instagram पर लाखों बार देखा गया है.
उनका एक लोकप्रिय वीडियो YouTube पर 'ये है असली राजस्थानी कमर तोड़ डांस' टाइटल से वायरल हुआ, जिसने उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया में पहचान दिलाई.
पलक राजस्थानी के वीडियोज न केवल युवा दर्शकों को आकर्षित करते हैं बल्कि बुजुर्ग और ग्रामीण दर्शकों को भी अपनी मिट्टी की याद दिलाते हैं. वे अपने डांस में राजस्थानी लोकसंस्कृति की एनर्जी, रंग को लाइव कर देती हैं.
सोशल मीडिया पर उनकी बढ़ती लोकप्रियता यह साबित करती है कि वे आज के डिजिटल युग में लोककला को नए माध्यमों से जीवित रखने वाली युवा कलाकारों में से एक हैं.