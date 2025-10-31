राजस्थानी शादियों में परोसी जाने वाली फेमस डिशेज, लोगों के मुंह में ला देती पानी!

मोहन मांस : राजघरानों की खास नॉन-वेज डिश, केसर और मलाई से लबालब जब परोसा जाता है तो मेहमान टूट पड़ते हैं.
लाल मांस : तीखे मसालों और मठा में पका मीट, जो हर फूड लवर की पसंद है.
कचौरी और समोसा : जयपुर और जोधपुर के बिना शादी अधूरी, हर गेस्ट की पहली डिमांड रहता है. बच्चों को भी खूब पसंद आता है.
छाछ और रायता : भारी खाने के बाद पेट को ठंडक देने वाला पारंपरिक पेय है. ठेठ राजस्थानी इसे खूब पसंद करते हैं.
घेवर : मिठास की पहचान, हर शादी का मीठा अंत इसी से होता है.
मावा कचौरी : जोधपुर की प्रसिद्ध मिठाई, अंदर भरा मावा और ऊपर से चाशनी की परत लोगों के मुंह में घुल जाती है.