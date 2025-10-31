राजस्थानी शादियों में परोसी जाने वाली फेमस डिशेज, लोगों के मुंह में ला देती पानी!

Oct 31, 2025, 07:28 AM IST

Sandhya Yadav

राजस्थान की शादियां सिर्फ रंग और रस्मों के लिए ही नहीं बल्कि अपने शाही और पारंपरिक राजसी खान-पान के लिए भी जानी जाती हैं. यहां की दावतें स्वाद, परंपरा और मेहमाननवाजी का अद्भुत संगम होती हैं. 

हर डिश अपने साथ एक कहानी, एक खुशबू और एक संस्कृति लेकर आती है. आइए जानते हैं उन खास डिशेज के बारे में जानते हैं, जो हर राजस्थानी शादी का हिस्सा होती हैं. इन्हें देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है.

दाल बाटी चूरमा राजस्थान की पहचान, घी में लिपटी बाटी और मीठा चूरमा हर थाली की शान मानी जाती है.

गट्टे की सब्जी : बेसन से बनी ये डिश मसालेदार करी में पकाई जाती है, यह काफी स्वादिष्ट होती है.

कढ़ी पकोड़ा : खट्टी-मीठी दही की कढ़ी में तले हुए पकोड़े, पारंपरिक स्वाद का मज़ा देते हैं.

बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी : देसी स्वाद जो हर मेहमान के दिल में बस जाता है.

पापड़ की सब्जी : सूखे मसालों से बनी अनोखी डिश, जो राजस्थान के हर कोने में मशहूर है.

कैर-सांगरी की सब्जी : रेगिस्तान का असली स्वाद, सूखे फलों और मसालों का अद्भुत मेल होता है, जो कि पारंपरिक शादियों में परोसा जाता है. 

मिर्ची बड़ा : शादी के स्नैक्स सेक्शन का स्टार, तीखा और करारा स्वाद लोगों को अपना दीवाना बना देता है.

मोहन मांस : राजघरानों की खास नॉन-वेज डिश, केसर और मलाई से लबालब जब परोसा जाता है तो मेहमान टूट पड़ते हैं.

लाल मांस : तीखे मसालों और मठा में पका मीट, जो हर फूड लवर की पसंद है.

कचौरी और समोसा : जयपुर और जोधपुर के बिना शादी अधूरी, हर गेस्ट की पहली डिमांड रहता है. बच्चों को भी खूब पसंद आता है.

छाछ और रायता : भारी खाने के बाद पेट को ठंडक देने वाला पारंपरिक पेय है. ठेठ राजस्थानी इसे खूब पसंद करते हैं.

घेवर : मिठास की पहचान, हर शादी का मीठा अंत इसी से होता है.

मावा कचौरी : जोधपुर की प्रसिद्ध मिठाई, अंदर भरा मावा और ऊपर से चाशनी की परत लोगों के मुंह में घुल जाती है.

