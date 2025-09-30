राजस्थान में इस कफ सीरप से सावधान ! एक बच्चे की मौत, कई बीमार
Sep 30, 2025, 11:46 AM IST
Arti Patel
राजस्थान में बच्चों के लिए दी जाने वाली खांसी की एक दवा अब जानलेवा साबित हो रही है. इस सिरप को पीने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें सीकर के एक पांच साल के बच्चे की मौत भी शामिल है.
यह मामला डेक्सट्रोमेथॉर्फ़न नामक खांसी के सिरप से जुड़ा है. यह एक एंटीट्यूसिव दवा है, जिसका उपयोग सिर्फ खांसी को अस्थायी रूप से रोकने के लिए किया जाता है, न कि उसके कारण को ठीक करने के लिए.
बच्चों के स्वास्थ्य पर इस दवा के दुष्प्रभाव सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं हैं. सीकर के अलावा, श्रीमाधोपुर, भरतपुर और जयपुर में भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां बच्चों की हालत बिगड़ी है.
इन घटनाओं की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह सिरप सरकार की 'निशुल्क दवा योजना' के तहत वितरित की गई थी.
हैरान करने वाली बात यह है कि जिस सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, उसकी आपूर्ति इसी साल जून में गुणवत्ता जांच के बाद शुरू हुई थी. यह प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
जिस कंपनी ने इस सिरप को बनाया है, उसकी एक और दवा पहले भी 'मानक के अनुरूप नहीं' (नॉट ऑफ स्टैंडर्ड) पाई गई थी, जो कंपनी की गुणवत्ता नियंत्रण पर संदेह पैदा करता है.
लगातार मामलों के सामने आने के बाद, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) ने इस सिरप के वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.
ड्रग डिपार्टमेंट ने भी कार्रवाई करते हुए तुरंत दवाओं के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दवा में क्या खराबी थी.
ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह सिरप चार साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए.