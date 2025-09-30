राजस्थान में इस कफ सीरप से सावधान ! एक बच्चे की मौत, कई बीमार

राजस्थान में बच्चों के लिए दी जाने वाली खांसी की एक दवा अब जानलेवा साबित हो रही है. इस सिरप को पीने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें सीकर के एक पांच साल के बच्चे की मौत भी शामिल है.