राजस्थान सरकार ने इन दवाओं को लेकर जारी की WARNING! कहीं आप भी तो नहीं खा रहे ये टेबलेट्स
Mar 13, 2026, 10:18 AM IST
Arti Patel
राजस्थान औषधि नियंत्रण आयुक्तालय (Drug Control Organization) ने प्रदेश के स्वास्थ्य से जुड़ा एक बड़ा अलर्ट जारी किया है.
राज्य में बिक रही बुखार, दर्द और खांसी की कई नामी दवाएं लैब टेस्ट में नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी (अमानक) पाई गई हैं. विभाग ने आदेश जारी कर इन दवाओं के स्टॉक को तुरंत बाजार से वापस लेने को कहा है.
औषधि विभाग ने 16 से 28 फरवरी को राज्य के विभिन्न हिस्सों से दवाओं के सैंपल लिए थे. जांच रिपोर्ट में सामने आया कि ये दवाएं तय मानकों पर खरी नहीं उतरीं, जिसका मतलब है कि इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बेअसर या हानिकारक हो सकता है.
जांच में दोषी पाई गई दवाओं की सूची में कई रोजमर्रा की दवाएं शामिल हैं. जिनमें बुखार, पेन किलर, खांसी सिरप,सूजन,चिंता, एलर्जी की है ये दवाएं शामिल हैं.
IBUPROFEN एवं पैरासिटामोल टैबलेट-एम/एस पार्थ फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड, गेगल (अजमेर) द्वारा निर्मित दवा बताई गई.
Ambroxol Hydrochloride, Terbutaline Sulphate और Guaiphenesin Syrup के भी कई बैच परीक्षण में पाए गए नॉट ऑफ़ स्टैण्डर्ड-एम/एस सिपको लिमिटेड, इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा निर्मित दवा .
ACECLOFENACE एवं पेरासिटामोल, एसटॉनिआ लैब, पंचकुला हरियाणा निर्मित दवा.
PROPOXUR SULPHANILAMIDE एवं CETRIMIDE पाउडर, एथीकेयर लेबोरेटटीज, जम्मू द्वारा निर्मित दवा.
HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE SR TABLETS 25 MG, जिनेका हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, हरिद्वार उत्तराखंड द्वारा निर्मित दवा.
PARACETAMOL 650 MG, विवेक फार्मा केम, आमेर जयपुर द्वारा निर्मित दवा .
औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने प्रदेश के सभी ड्रग कंट्रोल अधिकारियों (DCO) को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र की सभी मेडिकल दुकानों और अस्पतालों से इन विशिष्ट बैच की दवाओं का स्टॉक तत्काल हटवाएं.
संबंधित निर्माताओं और वितरकों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए.यह सुनिश्चित करें कि इन दवाओं की बिक्री दोबारा न हो सके.