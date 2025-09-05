आधी रात को बदलेगा चांद का रंग! राजस्थान में इस दिन दिखेगा यह अद्भुत नजारा
Sep 05, 2025, 09:34 PM IST
Sagar
7-8 सितंबर 2025 की रात राजस्थान सहित पूरे भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा.
यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसे नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकेगा.
ग्रहण का अम्ब्रल चरण 7 सितंबर रात 9:58 बजे शुरू होगा. रात 11:01 बजे चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा.
ग्रहण का सबसे खूबसूरत क्षण रात 11:42 बजे आएगा.
यह वह समय होगा जब चंद्रमा लालिमा लिए हुए दिखाई देगा.
पूर्ण ग्रहण का चरण 8 सितंबर रात 12:22 बजे समाप्त हो जाएगा.
1:26 बजे ग्रहण पूरी तरह समाप्त होकर चांद फिर से सामान्य दिखेगा. यह खगोलीय घटना राजस्थान सहित पूरे भारत में स्पष्ट रूप से नजर आएगी.
इसके अलावा एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में भी इसे देखा जा सकेगा.
यह ग्रहण वैज्ञानिकों और खगोल प्रेमियों के लिए बेहद खास रहेगा. 2025 का यह अद्भुत नजारा आम लोगों के लिए भी यादगार साबित होगा.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. यहां एआई के द्वारा फोटो का इस्तेमाल किए गए हैं. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.