Rajasthani Recipe: इस तरह बनाएं मेवाड़ी भुट्टे की लजीज झाजरिया, भूल जाएंगे बाकी मिठाई

झाजरिया एक पारंपरिक राजस्थानी मिठाई है, जो विशेष रूप से त्योहारों और खास अवसरों पर बनाई जाती है. यह स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन मुख्य रूप से मक्के के आटे, दूध, चीनी और घी से तैयार किया जाता है. इसका अनूठा स्वाद और बनावट इसे राजस्थान के मिठाइयों में खास बनाता है.