Rajasthani Recipe: इस तरह बनाएं मेवाड़ी भुट्टे की लजीज झाजरिया, भूल जाएंगे बाकी मिठाई
Aug 11, 2025, 10:51 IST
Sandhya Yadav
झाजरिया एक पारंपरिक राजस्थानी मिठाई है, जो विशेष रूप से त्योहारों और खास अवसरों पर बनाई जाती है. यह स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन मुख्य रूप से मक्के के आटे, दूध, चीनी और घी से तैयार किया जाता है. इसका अनूठा स्वाद और बनावट इसे राजस्थान के मिठाइयों में खास बनाता है.
सामग्री: मक्के का आटा
दूध
चीनी या गुड़
देसी घी
सूखे मेवे (बादाम, काजू, पिस्ता)
इलायची पाउडर (स्वाद के लिए)
केसर (ऑप्शनल, रंग और सुगंध के लिए)
सबसे पहले मक्के के आटे को घी में धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूना जाता है, ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए और सुगंध आए. इसके बाद गर्म दूध को धीरे-धीरे डालकर मिश्रण को अच्छे से मिलाया जाता है, ताकि कोई गुठली न रहे.
चीनी या गुड़ डालकर मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाया जाता है. अंत में इलायची पाउडर, केसर और कटे हुए मेवे डालकर सजाया जाता है. इसे गर्म या ठंडा परोसा जा सकता है.
झाजरिया का स्वाद मीठा और समृद्ध होता है, जिसमें मक्के के आटे की देहाती सुगंध और घी की मलाईदार बनावट शामिल होती है.
पौष्टिकता: मक्के का आटा और दूध इसे ऊर्जा से भरपूर बनाते हैं, जिसे सर्दियों में खास तौर पर पसंद किया जाता है. यह मिठाई राजस्थान में तीज, होली और अन्य उत्सवों के दौरान बनाई जाती है. यह ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है.
झाजरिया को अक्सर गर्मागर्म परोसा जाता है, लेकिन इसे ठंडा करके भी खाया जा सकता है. इसे सूखे मेवों से सजा कर या रबड़ी के साथ परोसने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है.
यह मिठाई राजस्थान के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पसंद की जाती है, लेकिन यह घेवर या मालपुआ जैसी अन्य राजस्थानी मिठाइयों की तुलना में कम चर्चित है. फिर भी, इसका देसी स्वाद इसे खास बनाता है.
झाजरिया को बनाते समय धीमी आंच और लगातार हिलाने की जरूरत होती है, ताकि यह अच्छे से पक सके और इसका टेक्सचर क्रीमी रहे.
अगर आप राजस्थान की पारंपरिक मिठाइयों का स्वाद लेना चाहते हैं, तो झाजरिया को जरूर आजमाएं. यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध खान-पान संस्कृति का भी प्रतीक है.