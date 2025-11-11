सर्दियों में ऐसे बनाएं टेस्टी राजस्थानी मेथी मुठिया, स्वाद ऐसा कि खाते ही हो जाएंगे इसके फैन!

सबसे पहले मेथी की पत्तियों को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें. इसके बाद मिक्सर में हरी मिर्च, अदरक (और हरी हल्दी) और जरा-सा नमक डालकर दरदरा पेस्ट तैयार करें. फिर एक बड़े बाउल में दही, नमक, तैयार पेस्ट, हींग, लाल मिर्च, शक्कर, तिल और तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं.