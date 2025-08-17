क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के किस शहर को नमक का शहर कहते हैं?
Aug 17, 2025, 14:26 IST
यूं तो राजस्थान के शहर अपने किले, महल और मंदिरों के लिए दुनिया भर में फेमस हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां के एक शहर को नमक का शहर भी कहा जाता है.
आप राजस्थान के बारे में बहुत सी जानकारी रखते होंगे. तो क्या आप उस शहर का नाम बता सकते हैं?
अगर नहीं तो कोई बात नहीं आज हम आपको इस सवाल का जबाव देने वाले हैं.
उससे पहले आपको बता दें कि इस शहर में नमक का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है.
जिसके कारण देशभर के नमक उद्योग में यहां से सप्लाई की जाती है.
यह शहर और कोई नहीं बल्कि जोधपुर संभाग में आने वाला फलौदी है.
जहां के लोगों की आजीविका लंबे समय से नमक के उत्पादन पर केंद्रित है.
