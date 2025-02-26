सिर्फ शिवरात्रि पर खुलते हैं राजस्थान के इस शिव मंदिर के कपाट, महादेव देते हैं दर्शन...
Feb 26, 2025
राजराजेश्वर / सिद्धेश्वर शिव मन्दिर :- जयपुर
ये मन्दिर आम जनता के लिए केवल शिवरात्री के दिन खुलता हैं. मोती डूंगरी के महलों में इस मन्दिर का निर्माण 1864 में जयपुर के नरेश रामसिंह – 2 ने करवाया था. यह जयपुर के राजाओं का निजी मन्दिर हैं. मोटी डूँगरी की तलहटी में गणेश जी का भी मंदिर है.
घुष्मेश्वर महादेव का मन्दिर :- शिवाड़ (सवाई माधोपुर)
इस मन्दिर में शिवलिंग 12 घंटे जल में डूबा हुआ रहता है. पास की पहाड़ी पर क़िला भी बना है जिसे शिवाड़ का क़िला भी कहते है ओर इस पहाड़ में सुरंग भी है माना जाता है कि ये सुरंग निवाई में जाकर निकलती है.
अचलेश्वर महादेव मन्दिर :- सिरोही
यहाँ पर शिवलिंग के स्थान पर एक खड्ढ़ा हैं जो ब्रह्मखड्ढ़ा कहलाता हैं, इसे शिव के पैर का अंगूठा मानते है.इस मन्दिर में शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है. इस मन्दिर में महमूद बेगड़ा द्वारा खण्डित शिव प्रिया पार्वती हैं.
हल्देश्वर महादेव मंदिर :- (पीपलूद , सिवाना)
इसे मारवाड़ का लघु माउण्ट आबू कहते हैं क्योंकि यह पर पश्चिमी राजस्थान की सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है. यह मंदिर 56 की पहाड़ियों की हल्देश्वर पहाड़ी पर बना है.56 की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर गुफा में जोगमाया का मन्दिर है.
मण्डलेश्वर शिव मन्दिर :- (अर्थूना, बांसवाड़ा)
अर्थूना को ग्रन्थों में “उत्थूनक” कहा गया है. यह लकुलीश सम्प्रदाय का परमार कालीन राजस्थान का प्रसिद्ध मन्दिर है.शिल्पकला की दृष्टि से आबू तथा यहाँ के मन्दिरों मे काफी समानता हैं.
नाथद्वारा (राजसमंद)
"राजस्थान के नाथद्वारा में दुनिया की सबसे बड़ी शिव मूर्ति! 369 फुट ऊंची यह मूर्ति 20 किमी दूर से भी नजर आती है!
हर्षनाथ जी का मंदिर :- हर्ष की पहाड़ी (सीकर)
"राजस्थान के एक अद्भुत मंदिर की कहानी! 10वीं सदी में बने इस मंदिर में लिंगोद्भव शिव की मूर्ति स्थापित है. औरंगजेब के आक्रमण के बाद राजा शिवसिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया.
तिलस्वा महादेव मन्दिर :– भीलवाड़ा
यहाँ पर मेला शिवरात्री को लगता है तथा इस मन्दिर में चर्म रोगी व कुष्ठ रोगी को लाभ मिलता है.
महामन्दिर / सिरे मंदिर :- जोधपुर
इस मन्दिर का निर्माण 84 खम्बों पर मारवाड़ के शासक मानसिंह ने करवाया था, इस मन्दिर में जालन्धर नाथ की प्रतिमा है.यह मन्दिर नाथ सम्प्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल हैं.