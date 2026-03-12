रींगस में पैंथर ने किया महिला पर हमला, मची अफरा-तफरी 

वहीं पैंथर की सूचना के बाद वन विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. बताया जा रहा है कि जयपुर से वन विभाग की विशेष टीम रींगस के लिए रवाना हो चुकी है, जो क्षेत्र में पैंथर की तलाश कर उसे पकड़ने का प्रयास करेगी.