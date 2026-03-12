रींगस में पैंथर ने किया महिला पर हमला, मची अफरा-तफरी
Mar 12, 2026, 04:41 PM IST
Arti Patel
सीकर जिले के रींगस शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पैंथर ने एक महिला पर हमला कर दिया.
हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. जानकारी के अनुसार शहर के सतभाई स्कूल खेल मैदान के पास एक महिला घर के बाहर नहाकर निकल रही थी, तभी अचानक आए पैंथर ने उस पर हमला कर दिया.
महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह पैंथर को भगाया.
हमले में घायल हुई महिला आची देवी को परिजनों व स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
चिकित्सकों के अनुसार महिला को शरीर पर कई जगह गहरे घाव आए हैं और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमा भी अलर्ट हो गया. उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार ने पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.
वहीं पैंथर की सूचना के बाद वन विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. बताया जा रहा है कि जयपुर से वन विभाग की विशेष टीम रींगस के लिए रवाना हो चुकी है, जो क्षेत्र में पैंथर की तलाश कर उसे पकड़ने का प्रयास करेगी.
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है.