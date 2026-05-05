लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले केरल में भी भाजपा ने तगड़ी सेंधमारी कर दी है. तिरुवनंतपुरम से सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल में भाजपा को लेकर कटाक्ष किया था कि वो जीरो सीट वाली पार्टी है. बीजेपी ने उस धारणा को तोड़ते हुए पहली बार केरल की 140 सीटों में से तीन पर जीत दर्ज की. पार्टी नेताओं राजीव चंद्रशेखर (नेमोम सीट), वी मुरलीधरन (काझाकुट्टम) और बी बी गोपालकुमार (चथन्नूर) को कामयाबी मिली. ये राज्‍य में बीजेपी का अब तक का सबसे अच्‍छा प्रदर्शन है.

पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर को पार्टी ने चुनाव से पहले प्रदेश अध्‍यक्ष बनाकर भेजा था. उन्‍होंने बीजेपी के विकास मॉडल को जनता के समक्ष पेश किया. लोगों को उनकी बात समझ आई और 2021 में एक भी सीट नहीं जीतने वाली भाजपा को तीन सीटें इस बार मिल गईं. कुल मिलाकर बीजेपी को केरल मॉडल मिल गया है और ये उनकी भविष्‍य की रणनीति में ध्‍वनित होगा.

एक दशक पहले 2016 में बीजेपी को बंगाल में तीन सीटें मिली थीं और 2021 में 77 और 2026 में पार्टी को दो तिहाई बहुमत मिल गया. बंगाल भी लेफ्ट का गढ़ था लेकिन उसके कमजोर होने के बाद बीजेपी ने अपने को वहां विकल्‍प के रूप में पेश किया.बंगाल में विकास मॉडल को पेश किया और एक दशक के भीतर ही पूरे बंगाल में कमल खिल गया.

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लेफ्ट का पराभव, बीजेपी का उदय!

कुछ ऐसी ही परिस्थितियां केरल में उपजती दिख रही हैं. पी विजयन की लेफ्ट सरकार 10 साल बाद सत्‍ता से बाहर हो गई है और उनके हटते ही करीब 50 वर्षों में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लेफ्ट की सरकार अब देश के किसी भी हिस्‍से में नहीं रही. लेफ्ट के संपूर्ण पराभव की स्थिति में वो दिन दूर नहीं जब केरल की दो धुव्रीय लड़ाई में मुख्‍य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा.

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ऐसा कहने की एक वजह ये भी है कि केरल में बीजेपी का वोट शेयर स्थिर है. 2021 में बीजेपी को 11.3% वोट मिला लेकिन एक भी सीट नहीं मिली. इस बार भी बीजेपी को कमोबेश 11.42 प्रतिशत वोट मिले लेकिन तीन सीटों पर कामयाबी मिली. तस्‍वीर का दूसरा पहलू ये है कि जनता ने इस बार लेफ्ट के विकल्‍प के रूप में कांग्रेस को देखा और उसके नेतृत्‍व में यूडीएफ को प्रचंड बहुमत दिया. ऐसी हालत में भाजपा का वोट शेयर गिरना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तीन सीटें भी खाते में आ गईं.

एक अन्‍य महत्‍वूर्ण फैक्‍टर ये है कि पिछले साल के निकाय चुनावों में बीजेपी को 14.6 प्रतिशत वोट मिले थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में 16.68 प्रतिशत वोट मिले थे. यानी केरल में बीजेपी के लिए सियासी उर्वर भूमि तैयार है.

कुल मिलाकर केरल में राजीव चंद्रशेखर के रूप में बीजेपी को विकासपरक मॉडल पेश करने वाला एक चेहरा मिल गया है. एक स्थिर वोटबैंक पार्टी के पास सियासी बेस के रूप में है. कहने का आशय है कि बीजेपी का बंगाल चैप्‍टर भविष्‍य में केरल की सियासी पिच पर देखने को मिल सकता है.