CBI ने पूछताछ की; CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के सबसे भरोसेमंद अफसर की पूरी कहानी

Hindi NewsदेशCBI ने पूछताछ की; CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के सबसे भरोसेमंद अफसर की पूरी कहानी

Rajya Sabha Elections: तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए पूर्व डीजीपी राजीव कुमार, बाबुल सुप्रियो, मेनका गुरुस्वामी और कोयल मल्लिक को उम्मीदवार बनाया है. राजीव कुमार 2019 के शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई कार्रवाई के दौरान चर्चा में रहे थे. 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 28, 2026, 10:14 AM IST
TMC Rajya Sabha Candidate: पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. इनमें पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार का नाम सबसे अधिक चर्चा में है. उनके साथ मौजूदा विधायक बाबुल सुप्रियो, सुप्रीम कोर्ट की वकील मेनका गुरुस्वामी और बंगाली अभिनेत्री कोएल मलिक को भी उम्मीदवार बनाया गया है. पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी आधिकारिक घोषणा की और सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दीं. टीएमसी ने कहा कि ये नाम पार्टी की उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों से अनुभवी लोगों को संसद भेजा जाता है.

कौन हैं IPS राजीव कुमार?

पूर्व डीजीपी राजीव कुमार पश्चिम बंगाल कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं. उन्होंने राज्य पुलिस में कई अहम पदों पर काम किया, जिनमें कोलकाता पुलिस आयुक्त का पद भी शामिल है. जुलाई 2024 में उन्हें पश्चिम बंगाल का पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया और 31 जनवरी 2026 तक उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली.

शारदा चिटफंड विवाद में आया था नाम

राजीव कुमार 2019 में तब सुर्खियों में आए जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम शारदा चिटफंड घोटाले की जांच के सिलसिले में उनके कोलकाता स्थित आवास पर पहुंची थी. CBI का आरोप था कि जब राजीव कुमार कोलकाता पुलिस आयुक्त थे तब राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत ठीक से सुरक्षित नहीं रखे. एजेंसी उनसे इन्हीं पहलुओं पर पूछताछ करना चाहती थी.

फरवरी 2019 में CBI अधिकारी बिना सूचना के राजीव कुमार के घर पहुंचे. राज्य पुलिस ने CBI अधिकारियों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की. यह घटना केंद्र और राज्य सरकार के बीच खुले टकराव में बदल गई. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया और कोलकाता के धर्मतला (मेट्रो चैनल) में राजीव कुमार के घर के सामने धरने पर बैठ गईं. उन्होंने इसे संवैधानिक संकट करार दिया. इस विरोध में कई विपक्षी दलों के नेता भी उनके समर्थन में आए.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था दखल

मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने CBI को राजीव कुमार से पूछताछ की अनुमति दी लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. इसके बाद CBI ने उन्हें शिलॉन्ग (मेघालय) में कई दिनों तक पूछताछ के लिए बुलाया. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनसे करीब 40 घंटे तक सवाल-जवाब किए गए.

चुनाव आयोग की कार्रवाई

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस आयुक्त पद से हटा दिया था. आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया था. बाद में भी चुनाव ड्यूटी के दौरान उन्हें कई बार बदला गया. बता दें कि सीएम ममता बनर्जी राजीव कुमार की खुलकर तारीफ कर चुकी हैं. उन्होंने उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा पुलिस अधिकारी तक कहा था. अब राज्यसभा के लिए उनकी उम्मीदवारी को राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

सीएम ममता ने इन चेहरों पर भी जताया भरोसा

बाबुल सुप्रियो उन लोगों में से एक है जिनपर ममता दीदी ने अपना भरोसा जताया है. बता दें कि बाबुल सुप्रियों भाजपा के टिकट पर 2014 और 2019 में आसनसोल से लोकसभा सांसद चुने गए थे और 2021 में टीएमसी में शामिल हुए. 2022 में वे कोलकाता के बालीगंज से विधायक बने और राज्य मंत्रिमंडल में भी शामिल किए गए. इस बीच बाबुल सुप्रियो ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है और वे अपनी नई जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे.

ये भी पढ़ें: एक पंथ दो काज! स्पीकर का पद और दक्षिण तमिलनाडु पर पकड़.... आखिर OPS और स्टालिन की पॉलिटिकल दोस्ती के क्या हैं मायने?

 मेनका गुरुस्वामी सुप्रीम कोर्ट की जानी-मानी वकील हैं. वे विवाह समानता मामले सहित कई अहम संवैधानिक मामलों में पैरवी कर चुकी हैं. वहीं, कोयल मल्लिक बंगाली सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं और सांस्कृतिक जगत से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगी. गौरतलब है कि टीएमसी ने जिन नामों का चयन किया है, वे प्रशासन, राजनीति, कानून और संस्कृति जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं. पार्टी का कहना है कि इससे संसद में व्यापक अनुभव और दृष्टिकोण मिलेगा.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

