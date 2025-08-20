शराब पीकर बदसलूकी-धमकी... दिल्ली CM पर हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ राजकोट में दर्ज हैं 9 मामले; क्या बोली पुलिस?
Rekha Gupta: पुलिस ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खीमजी सकरिया को पकड़ लिया. अब आरोपी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. आरोपी सकरिया के खिलाफ राजकोट के एक ही थाने में कुल नौ मामले दर्ज हैं. 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 20, 2025, 05:43 PM IST
Delhi CM Rekha Gupta Assault Case: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर ‘जन सुनवाई’ के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया था. पुलिस ने सीएम पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खीमजी सकरिया को पकड़ लिया. जांच में आरोपी को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. राजेश खीमजी सकरिया गुजरात के राजकोट शहर का रहने वाला है. उसके खिलाफ एक ही थाने में 9 मामले दर्ज हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात के राजकोट शहर के निवासी सकरिया के खिलाफ एक ही पुलिस स्टेशन में नौ मामले दर्ज हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले शराब पीकर बदसलूकी करने, धमकी और हमले का हैं. 

वहीं, राजकोट में अजी डैम पुलिस स्टेशन के पास रहने वाली आरोपी सकरिया की मां भावना खीमजी सकरिया ने बताया कि उनका बेटा कुत्तों से बहुत प्यार करता है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखने का आदेश दिया था. इसी फैसले से वह काफी दुखी और गुस्से में था.

पिता-भाई चलाते हैं रिक्शा

घटना के कुछ घंटे बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पिता भानु सकरिया ने कहा, 'वह रविवार को दिल्ली गया था और सोमवार को वहां पहुंचा. जब उसके पिता ने उससे उसके ठिकाने के बारे में पूछा, तो राजेश ने बताया कि वह कुत्तों के लिए दिल्ली गया था.' 36 साल के राजेश उनके पिता और भाई सभी राजकोट में रिक्शा चलाते हैं.

सकरिया ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला क्यों किया?

जब उनसे पूछा गया कि उसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला क्यों किया, तो उनकी मां ने कहा, 'उसका दिमाग ऐसा ही है. वह किसी को भी मार सकता है. उसने मुझे भी मारा है और अपनी पत्नी को भी. उसे मानसिक (दिमागी) समस्या है, लेकिन वह कोई दवा नहीं ले रहा है. कुत्तों वाली बात सुनकर उसे इतना गुस्सा आया कि गुस्से में उसने बिस्तर पर मार-मारकर लगभग तोड़ ही दिया.'

 डीसीपी जगदीश बांगरवा ने कहा

वहीं, राजकोट सिटी पुलिस के डीसीपी जगदीश बांगरवा ने बताया, 'उनकी मां के मुताबिक, राजेश सकरिया एक पशु प्रेमी मालूम होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परेशान थे. वह राजकोट में ही रहते हैं, लेकिन इस कुत्ते के मुद्दे के चलते दिल्ली चले गए हैं.'

एक ही थाने में नौ मामले दर्ज: सकरिया का राजकोट सिटी पुलिस के साथ लंबा इतिहास

पुलिस ने यह भी जांच की कि क्या सकरिया ने किसी रिश्तेदार को जेल से छुड़ाने के लिए दिल्ली की सीएम पर हमला किया. इस पर डीसीपी बंगरवा ने कहा, 'हमने जांच की है, लेकिन सकरिया का कोई रिश्तेदार जेल में नहीं है.' हालांकि, सकरिया का राजकोट सिटी पुलिस के साथ लंबा इतिहास रहा है.  रिपोर्ट के मुताबिक, सकरिया को लेकर दस्तावेज मिला है, जिसमें 2017 से 2022 के बीच उनके खिलाफ दर्ज नौ मामलों की पूरी जानकारी है, जो सभी राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे. 2017 में उसपर सितंबर में खुद से चोट पहुंचान के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था. जबकि नवंबर में उन्हें प्रीवेंटिव डिटेंशन में भेज दिया गया था.

इसके अलावा 2020 में उसपर कथित तौर पर शराब पीकर बदसलूकी करने के आरोप में तीन बार अगस्त, अक्टूबर और नवंबर में मामला दर्ज किया गया था. जबकि फरवरी 2021 में सकरिया के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया. 2022 में जनवरी में उसे प्रीवेंटिव डिटेंशन में भेज दिया गया. इसके बाद फिर जुलाई और नवंबर में नशे की हालत में  दुर्व्यवहार के लिए मामला दर्ज किया गया.

