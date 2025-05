Rajiv Gandhi Last Day: उस रात महिला SI को न रोकते राजीव गांधी तो... धमाके से एक मिनट पहले क्या हुआ था?

How Rajiv Gandhi Killed: आज की तारीख राहुल-प्रियंका और सोनिया गांधी के लिए भारी है. पूरा देश अपने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद कर रहा है. 21 मई 1991 को उत्तर भारत में सूरज तप रहा था. उधर, दक्षिण में तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर गए राजीव गांधी को श्रीपेरंबदूर पहुंचते रात के 10 बज चुके थे. उस समय वहां सुरक्षा के नाम पर हल्का-फुल्का इंतजाम था. राजीव की लोकप्रियता इतनी थी कि हर कोई उन्हें करीब से देखना और माला पहनाना चाहता था. वह भी किसी को निराश नहीं कर रहे थे. सबसे मिल रहे थे. एक महिला एसआई की नजर कुछ लोगों के एक समूह पर थी. एसआई ने उन लोगों को राजीव के करीब जाने से रोका भी लेकिन पूर्व पीएम से उन्हें ऐसा करने से रोक दिया. धमाके से ठीक पहले आखिरी 1 मिनट में क्या हुआ था?

उस महिला पुलिसकर्मी का नाम है अनुसूया डेजी अर्नेस्ट. अब वह रिटायर हो गई हैं. वह उन पुलिस अधिकारियों में से एक हैं जो उस रात राजीव गांधी के करीब तैनात थे और विस्फोट में जीवित बच गए. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उस समय वह एक थाने में सब-इंस्पेक्टर थीं. उस दिन उन्हें श्रीपेरंबदूर में रैली की सिक्योरिटी में जाने के लिए वायरलेस पर सूचना मिली. वह कुछ महिला गार्ड्स के साथ शाम 6 बजे पहुंच गईं. (नीचे कपड़े का हिस्सा देखिए जो उस दिन राजीव गांधी ने पहना हुआ था)

अनुसूया बताती हैं, 'नलिनी और सूबा (नाम बाद में पता चले) पहले दिखे थे. मैंने उन्हें स्टेज के सामने जाकर बैठने को कहा लेकिन वे नहीं गए और पीछे बैठ गए. हालांकि वे लगातार स्टेज की तरफ देख रहे थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे. मुझे अंदाजा नहीं था कि उनके मन में कुछ बड़ा चल रहा है. मैं रैली में आने वाले लोगों के लिए बैठने का इंतजाम करने में बिजी थी.'

