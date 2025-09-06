'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग, पूर्व IPS अधिकारी ने बताई INSIDE STORY
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग, पूर्व IPS अधिकारी ने बताई INSIDE STORY

Rajiv Gandhi Murder: राजीव गांधी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. हत्याकांड की जांच करने वाली टीम में शामिल एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने उनकी हत्या और जांच के अनुभवों को साझा किया है. उन्होंने कहा ये उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण मामला था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 06, 2025, 08:15 PM IST
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग, पूर्व IPS अधिकारी ने बताई INSIDE STORY

Rajiv Gandhi Murder: पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्या के जख्म आज भी नहीं भरे हैं. उनके चाहने वाले आज भी जब वो खौफनाक मंजर सोचते हैं तो चिंता भी पड़ जाते हैं. चुनावी मौसम में जिस तरह से राजीव गांधी की हत्या की गई थी, किसी ने उसकी कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है. राजीव गांधी हत्याकांड की जांच करने वाली टीम में शामिल एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने उनकी हत्या और जांच के बारे में खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने बताया कि मर्डर से पहले राजीव गांधी से कौन नाराज था. ये केस उनके लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण था ये भी जानकारी दी है. जानते हैं विस्तार से.

सबसे चुनौतीपूर्ण मामला
राजीव गांधी की मई 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली में LTTE के आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी. उनकी हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. ANI से बात करते हुए राजीव गांधी हत्याकांड की जांच करने वाली टीम (एसआईटी) के सदस्य पूर्व आईपीएस अधिकारी आमोद कुमार कंठ ने कहा कि यह उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण और कठिन और पूरे देश में चर्चित मामला था. इसके अलावा कहा कि जब टीम ने जांच करना शुरू किया तो पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या का मामला एक ब्लाइंड केस था. जांच शुरू हुई तो कोई भी सुराग नहीं था. हालांकि जांच के बाद एक कैमरा मिला और उसकी तस्वीरें अहम सुराग बनीं. इस कैमरे के जरिए हमलावर की पहचान हुई.

भारत लाया गया था प्रभाकरन
आगे उन्होंने कहा कि जब राजीव गांधी पीएम थे तो भारत ने 29 जुलाई, 1987 को भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारतीय शांति सेना (IPKF) को श्रीलंका भेजा था. हस्ताक्षर से कुछ दिन पहले प्रभाकरन को दिल्ली लाया गया था और वो दिल्ली के अशोका होटल में रुके हुए थे. उन्होंने दावा किया कि राजीव गांधी ने उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था. जब उनसे मकसद जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें अशोका होटल लाया गया और अशोका होटल में एक बंदी की तरह रखा गया. उन्हें बातचीत के लिए किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह लाया गया था, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से बातचीत करने की अनुमति नहीं थी और फिर वह श्रीलंका वापस चले गए.

दुखों से भरा था प्रभाकरन
इसके अलावा कंठ ने आगे बताया कि प्रभाकरन निराशा और दुखों से भरे हुए थे, राजीव गांधी से उनकी बहुत शिकायतें थे. राजीव गांधी ने उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था, यही इस अपराध का मकसद बन गया. साथ ही कहा कि राजीव गांधी की हत्या के बाद, तत्कालीन सीबीआई निदेशक विजय करण ने उन्हें मामले की जांच के लिए टीम के साथ मद्रास जाने को कहा था. हालांकि वो स्थिति से बिल्कुल अनजान थे. उन्होंने कहा कि मेरा दक्षिण या तमिलनाडु से कोई संबंध नहीं था. हम घटनास्थल पर पहुंचे और हमें कोई सुराग नहीं मिला. जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, दो अन्य महान गांधी जी, महात्मा गांधी, जो एक तरह से खुला और बंद मामला था, इंदिरा गांधी, के विपरीत, हत्यारे पकड़े गए थे, राजीव गांधी हत्याकांड शायद सबसे गंभीर और जांच के लिए सबसे कठिन मामला था और शायद भारत में सबसे चर्चित मामला था. 

वह था एक आतंकवादी नेता
इसके अलावा कहा जांच की शुरुआत में, यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनकी हत्या कौन कर सकता है. यह मामला सीबीआई को सौंपना बहुत सही फैसला था. जांच में कई चुनौतियां थीं, लेकिन कैमरे और फोरेंसिक सबूतों की मदद से हत्यारों की पहचान हुई. कैमरा रात में ही उस जगह से उठा लिया गया था और फिर एक निजी फोटोग्राफर को भेज दिया गया था. "उस निजी फोटोग्राफर ने फिल्म के उजागर हिस्से को अलग किया, फिर इसे तमिलनाडु फोरेंसिक साइंस लैब भेजा गया. कंठ ने यह भी कहा कि प्रभाकरन को तमिलनाडु के कुछ लोग "नायक" मानते थे, और वह एक असाधारण आतंकवादी नेता था, जिसने श्रीलंका के एक हिस्से को नियंत्रित कर लिया था. 

