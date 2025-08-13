BJP Vs BJP चुनाव में भले रूडी जीते, सोनिया-खरगे का नाम लेकर बालियान को विजयी क्यों बता रहे ये पार्टी सांसद?

CCI Elections: कहा जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश के बाद भी 25 सालों से इस पद पर काबिज रूडी को हराने में बालियान को सफलता नहीं मिली. शायद इसीलिए निशिकांत बालियान की मोरल विक्ट्री बता रहे हैं. जबकि बालियान और रूडी दोनों बीजेपी के दिग्गज हैं.
दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से एक चुनाव की ऐस चर्चा रही कि उसने सारे डिबेट्स को पीछे छोड़ दिया. प्रतिष्ठित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद का चुनाव था. इसमें दो कैंडिडेट्स आमने-सामने थे दोनों बीजेपी के ही थे. चुनाव में हैवीवेट नेता मतदान करने गए. अमित शाह और सोनिया गांधी जैसे लीडर भी पहुंचे. बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने चुनाव जीता. उन्होंने बीजेपी के ही संजीव बालियान को हराया. इसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ. अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बालियान को विजयी बताया. आखिर कैसे?
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राजीव प्रताप रूडी को शुभकामनाएं दीं लेकिन कांग्रेस पर तंज भी कस दिया. उन्होंने लिखा कि संसदीय क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान जी के साथ था और हूं. यह चुनाव बालियान जी के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है. इसने उनकी ताकत को दिखाया। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे साहब और सोनिया गांधी जी का क्लब के चुनाव में वोट देने आना उनकी जीत है.
इतना ही नहीं निशिकांत दुबे ने आगे लिखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तत्कालीन सांसद तथा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी ने भी जब 2005 तथा 2010 का चुनाव रूडी जी के खिलाफ लड़ा था तो सोनिया गांधी जी या उनके मंत्रिमंडल के कोई भी सदस्य वोट देने नहीं आए थे। संसदीय क्लब की गरिमा बढ़ाने के लिए संजीव बालियान को बधाई तथा रूडी जी को जीत की शुभकामनाएं.
संसदीय क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान जी के साथ था,हूँ ।यह चुनाव बालियान जी के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है,इसने उनकी ताक़त को दिखाया,कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे साहब व सोनिया गांधी जी का क्लब के चुनाव में वोट देने आना उनकी जीत है,कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तत्कालीन सांसद तथा दिल्ली…
बालियान को 100 वोटों से हराया
असल में इस चुनाव में विपक्ष रूडी के साथ था. बताया जाता है कि राहुल गांधी ने भी खुलकर रूडी के लिए पैरवी कर दी थी। यह मतदान गुप्त मतदान था. ऐसे में बीजेपी के भी कई सांसदों ने रूडी का साथ दिया. रिजल्ट में उन्होंने बालियान को 100 वोटों से हराया. जीत के बाद रूडी ने बताया कि इस चुनाव में कुल 1295 वोटर थे. इनमें से 707 लोगों ने वोट डाले. मुझे 391 वोट मिले और मेरे प्रतिद्वंद्वी को 291 वोट मिले. मुझे 100 वोटों से जीत मिली है.
बालियान-रूडी दोनों बीजेपी के नेता
कहा जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश के बाद भी 25 सालों से इस पद पर काबिज रूडी को हराने में बालियान को सफलता नहीं मिली. ऐसे में निशिकांत दूबे का यह बयान आया है. उन्होंने बताया कि बालियान को हारने के लिए खरगे-सोनिया दोनों को मतदान करने आना पड़ा है. शायद इसीलिए वे बालियान की मोरल विक्ट्री बता रहे हैं. जबकि बालियान और रूडी दोनों बीजेपी के नेता हैं.
