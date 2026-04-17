राहुल गांधी के बयान पर बवाल, भड़क उठी बीजेपी, राजनाथ सिंह बोले- माफी मांगों

Parliament Live: संसद में आज विशेष सत्र का दूसरा दिन है. बीते गुरुवार ( 16 अप्रैल 2026) को भी सदन की कार्यवाही में काफी हंगामा देखने को मिला. वहीं आज संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि यह बिल देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है. उनका कहना है कि यह बिल SC/ST का अधिकार छीनेगा. इतना ही नहीं राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण के दौरान बार-बार पीएम मोदी को इशारों-इशारों में 'जादूगर' बोला. इसपर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई.

राहुल गांधी ने सुनाई कहानी

राहुल गांधी ने बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासियों को हिंदू कहते हो और उन्हें जगह नहीं देते.' उन्होंने जादू की कहानी सुनाते हुए कहा.' एक गलती की उसने और उसके बाद वह जादू कर ही नहीं पाया. मेरी दादी ने मुझे गार्डन में एक बात और समझाई थी. उन्होंने कहा था कि असली ताकत होती है, वह झुककर काम करती है. अपने आपको दिखाती कभी नहीं है. हर कोई जानता है जादूगर और बिजनेसमैन.' राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और किरेन रिजूजू ने आपत्ति जताई.

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राजनाथ सिंह ने जताई आपत्ति

राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जताते हुए कहा,' इस देश के प्रधानमंत्री के लिए नेता प्रतिपक्ष ने जिन तरह शब्दों का इस्तेमाल किया है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इसकी जितना भी निंदा की जाए उतना कम है. इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है. हमारे दल को इतनी ताकत दी है, जिसके दम पर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है.' राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह जादूगर बोल-बोलकर किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे बल्कि देश की जनता का अपमान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन शब्दों के इस्तेमाल के लिए उन्हें सदन से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगना चाहिए.

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'सरकार संविधान से ज्यादा मनुवाद में विश्वास रखती है...'

राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए सदन में कहा,' आज मुझे सदन में सच बात कहनी है. पहली सच्चाई ये है कि यह महिलाओं का बिल नहीं है.' उन्होंने कहा कि सरकार संविधान से ज्यादा मनुवाद में विश्वास रखती है. सरकार अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व छीनने का प्रयास कर रही है. उन्होंने सरकार पर OBC, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के साथ क्रूर, बेरहम और निर्मम बर्ताव करने का भी आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कहा कि OBC-दलित को हिंदू कहते हो, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं देते.