मजबूत फाइनेंस से ही बनता है मजबूत राष्ट्र... रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DAD भूमिका पर कही ये बात

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार नई दिल्ली में डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट (DAD) के 278वें स्थापना दिवस पर पहुंचे. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी देश की सैन्य शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हथियार, ताकत के साथ वित्त की भी जरूरत होती है.

रक्षा मंत्री ने कहा कि भले ही हमारी सेनाएं शौर्य और पराक्रम में अव्वल हैं, लेकिन अगर उन्हें समय पर जरूरी संसाधन नहीं मिलेंगे, तो उनकी क्षमता पर असर पड़ सकता है. इस मौके पर उन्होंने डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह विभाग सेनाओं और वित्त के बीच एक अदृश्य सेतु की तरह है. उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे रक्षा बजट के बेहतर उपयोग, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी काम करें.

इसे भी पढ़ें- शैंपू से दाल तक... 400 सामानों पर GST घटा, लेकिन कीमतें जस की तस, सरकार का एक्शन मोड ऑन

Add Zee News as a Preferred Source

सेना के पीछे वित्तीय अनुशासन जरूरी

राजनाथ सिंह ने कहा कि आज की जरूरत है कि हम देश में एक ऐसा इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाएं जो रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी को रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ा सके. उन्होंने कहा कि अगर नियमों का पालन करते हुए सही सोच और समन्वय के साथ काम किया जाए, तो सेनाओं की जरूरतें समय पर पूरी की जा सकती हैं.

हमारा काम कागजी नहीं

रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि हमारा काम केवल कागजी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारे सैनिकों की सुरक्षा और मनोबल पर पड़ता है. हमें हर फैसले से पहले यह सोचना होगा कि वह निर्णय देश और सैनिकों को कैसे प्रभावित करेगा.

डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की भूमिका अहम

रक्षा मंत्री ने डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की भूमिका को लेकर कहा कि शांति काल में पेंशन और वेलफेयर योजनाएं संभालना हो या युद्ध काल में संसाधनों का सही इस्तेमाल, दोनों ही स्थितियों में इस विभाग की अहम भूमिका होती है. यह विभाग पर्दे के पीछे रहकर सेना को मज़बूत बनाता है, और इसी से देश की सुरक्षा मजबूत होती है. उन्होंने सभी अधिकारियों से अपील की कि वे अपने काम को केवल एक नौकरी न समझें, बल्कि इसे देश सेवा के रूप में देखें.

जीएसटी दरों में बदलाव से मिलेगा फायदा

रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने हाल ही में जीएसटी दरों में बदलाव किया है, जिससे जरूरी चीजों की कीमतें कम होंगी. इसका सीधा असर रक्षा खरीद पर भी पड़ेगा, जिससे सेनाओं के लिए अधिक सामान खरीदा जा सकेगा और बजट का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा. उन्होंने कहा, “जिस तरह हमारे शरीर में रक्त का संचार जरूरी होता है, वैसे ही किसी देश के लिए वित्तीय प्रवाह जरूरी होता है. मजबूत फाइनेंस से ही मजबूत राष्ट्र बनता है.”