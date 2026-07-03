52 हजार करोड़ के 'महाकवच' से लैस होगी सेना, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, दुश्मन की हर चाल होगी नाकाम

Defence news: जल, थल और नभ तीनों तरफ से देश की सुरक्षा व्यवस्था को अचूक और अभेद बनाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (Defence Acquisition Council) की बैठक में 52,000 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. डीएसी की बैठक में जिन रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, उसका फायदा भारतीय सेना के तीनों प्रमुख अंगों को होगा.
रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में स्वीकृत इन प्रस्तावों का उद्देश्य तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता, निगरानी व्यवस्था, वायु रक्षा और भविष्य के युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने की तैयारी को मजबूत करना है. डीएसी ने थल सेना के लिए कई महत्वपूर्ण प्रणालियों की खरीद को मंजूरी दी है.
इनमें एंटी-ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली ‘आकाश तरंग’, मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली (MPATGM), मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली तथा जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली शामिल हैं.
डीएसी के फैसले को संक्षेप में समझें तो आकाश तरंग एंटी-ड्रोन सिस्टम, MPATGM, MRSAM, V-SHORADS और टैंक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई है. सरकार के इस फैसले देश भारत के दुश्मनों को सीमा के इधर आंख उठाकर देखना मुश्किल होगा.
भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस (MIGM), नेवल शिपबोर्न UAV सिस्टम (NSUAS) और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेस्टिंग फैसिलिटी को मंजूरी दे दी गई है. नेवी के लिए खासकर फिक्स्ड-विंग हाई एल्टीट्यूड प्सूडो सैटेलाइट (FW-HAPS) की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिससे आईएसआर (इंटेलिजेंस, सर्विलांस एवं रिकॉनिसेंस) और संचार क्षमता मजबूत होगी. बहु-प्रभावी समुद्री माइन दुश्मन के युद्धपोतों और नौसैनिक अभियानों की स्वतंत्र आवाजाही को सीमित करने में मदद करेगी.
वहीं भारतीय वायुसेना को भी इस मंजूरी से नई ताकत मिलने जा रही है. इंडियन एयर फोर्स अब पहले से और ज्यादा घातक होने जा रही है.
इन खरीद प्रस्तावों का उद्देश्य तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता और ऑपरेशनल तैयारी को और मजबूत करना है. भारत पारंपरिक हथियारों के साथ-साथ ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, स्मार्ट मिसाइलों और उन्नत निगरानी प्रणालियों जैसे आधुनिक युद्धक साधनों पर भी तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहा है.