'डार ने कबूल किया कि भारत ने ठुकरा दिया था संघर्षविराम', ट्रंप के दावों की राजनाथ ने उड़ाई धज्जियां; PAK को दी चेतावनी

Hyderabad Liberation Day Rajnath Singh Speech on India Pakistan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां बार-बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही मई में हुए भारत-पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष को रुकवाया था. वहीं भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव पर मोदी सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यह दोनों देशों का आपसी मामला है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई जगह नहीं है. हैदराबाद लिबरेशन डे समारोह में बोलते हुए उन्होंने उन अटकलों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम किसी बाहरी हस्तक्षेप का नतीजा था. उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई किसी के दबाव में नहीं रुकी बल्कि इसे पाकिस्तान की गुहार के बाद रोका गया.

दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने में सक्षम

राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का भारत न केवल बातचीत की मेज पर मजबूत है, बल्कि दुश्मन को सीधे आंखों में आंखें डालकर जवाब देने में भी सक्षम है. उन्होंने न केवल तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि भारत अपनी क्षेत्रीय चुनौतियों को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम है.

'डार के इंटरव्यू से चीजें क्लियर, भारत ने नहीं माना विदेशी हस्तक्षेप'

पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री इशाक डार के अल जजीरा को दिए इंटरव्यू का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, 'डार ने भी स्वीकार किया है कि भारत ने किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को ठुकरा दिया.' डार ने बताया था कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मई में एक तटस्थ जगह पर बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इसे द्विपक्षीय मामला बताकर खारिज कर दिया.

Speaking on the occasion of Hyderabad Liberation Day. https://t.co/qNrqkVBcQs — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 17, 2025

राजनाथ सिंह ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में कोई आतंकी हमला होता है, तो 'ऑपरेशन सिंदूर' फिर से शुरू होगा. यह बयान न केवल पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ सख्त चेतावनी है, बल्कि वैश्विक समुदाय को यह संदेश भी देता है कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अपनी सुरक्षा और हितों से कोई समझौता नहीं करेगा.

पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिखााय था सबक

भारत का यह स्टैंड उसकी इस नीति के अनुरूप है कि वह अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को सबसे ऊपर रखता है. अपनी इसी नई नीति को सर्वोपरि रखते हुए भारत ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च करके पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त कार्रवाई की थी. पाकिस्तान ने भी बदले में भारत पर ड्रोन और मिसाइल अटैक करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी लेकिन भारत के जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम के आगे वह नाकाम रहा. इसके बाद उसने गिड़गिड़ाते हुए भारत से सीजफायर की गुहार की थी, जिसे भारत ने मान लिया.

दोबारा आतंकी हमला हुआ तो फिर से शुरु होगा ऑपरेशन!

इन हमलों को रोकने के साथ ही भारत ने यह भी क्लियर कर दिया था कि उसने ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है बंद नहीं. अगर भविष्य में दोबारा दोबारा ऐसा कोई आतंकी हमला होता है तो वह इस ऑपरेशन को ज्यादा ताकत के साथ फिर से शुरु कर सकता है. भारत की इस सख्त चेतावनी के बाद से पाकिस्तान सहमा हुआ है और फिर से बातचीत शुरू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के आगे हाथ-पांव जोड़ने में लगा है.