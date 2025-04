शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में क्या हुआ था? नॉर्थ-साउथ डिबेट पर राजनाथ सिंह ने विरोधियों की बोलती बंद की

Rajnath singh on North-south conflict: उत्तर भारत के दक्षिण भारत पर हावी होने की बात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. मंगलवार को तुमकुरु के सिद्धगंगा मठ में डॉ. श्री श्री श्री शिवकुमार स्वामीगलु की 118वीं जयंती पर बोलते हुए सिंह ने साफ किया कि साउथ ने नॉर्थ को संस्कृति और धर्म के मामले में कई बार नई दिशा दी है. उन्होंने कहा, "ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ ने साउथ पर हावी हो रखा है. ये पूरी तरह गलत है. कर्नाटक की धरती खुद इसका सबूत है कि साउथ ने नॉर्थ को धर्म के मामले में कई मौकों पर रास्ता दिखाया."

नॉर्थ और साउथ राज्यों के साथ भेदभाव

ये बयान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के हालिया अखबार लेख के बाद आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर नॉर्थ और साउथ राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ का जिक्र करके नॉर्थ-साउथ की राजनीतिक बहस को लेकर विरोधियों को करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को हराकर दिखा दिया था कि ज्ञान और दिमाग की कोई सीमा नहीं होती, चाहे आप उत्तर से हों या दक्षिण से. इस बात से उन्होंने उन लोगों की बोलती बंद कर दी जो देश में उत्तर और दक्षिण के नाम पर विवाद कर रहे हैं.

सबसे पहले सुने राजनाथ सिंह का वीडियो:-

#WATCH | Tumakuru, Karnataka: Defence Minister Rajnath Singh says, "...It is unfortunate that some people say that North dominated the South in several matters. This is completely wrong. The land of Karnataka itself is giving proof that the South has given a new direction to the… pic.twitter.com/f73zVYuPtO

— ANI (@ANI) April 1, 2025