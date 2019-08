राजनाथ सिंह बोले- महाराष्ट्र में 250 से अधिक सीटें जीतने का होना चाहिए लक्ष्य, अगर...

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अमरावती से 'महाजनादेश यात्रा' की शुरुआत की है. यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, कोई कह रहा था कि हमें इस बार 200 से अधिक सीटें जीतनी हैं, लेकिन अगर भाजपा-शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ती हैं, तो हमें 250 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखना चाहिए. इस बार के भी सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे.

लोकसभा चुनावों के दौरान महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था. और 48 लोकसभा सीटों में से 41 सीटों पर जीत हासिल की थी जिनमें 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और 18 सीटों पर शिवसेना को जीत मिली है.

