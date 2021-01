देश की पहली स्वदेशी ड्राइवर लैस Metro Car बनकर तैयार, रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन

बेंगलुरु: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने शुक्रवार को देश की पहली स्वदेशी ड्राइवर लैस मेट्रो कार (Driverless Metro Car) का उद्घाटन किया. इस दौरान सिंह ने कहा कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) के बेंगलुरु मुख्यालय में इंजीनियरों और तकनीशियनों की टीम अच्छा काम कर रही है जिसपर उन्हें गर्व है.

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'वे (इंजीनियर और तकनीशियन) आत्मनिर्भर भारत के वास्तविक योद्धा हैं, जो भारत को आगे ले जा रहे हैं.'

Visited the BEML manufacturing facility at Bengaluru and unveiled India’s first indigenously developed Driverless Metro Car. I’m proud of the good work the team of engineers and technicians are doing at BEML. They are the real warriors of ‘Atmanirbhar Bharat’, taking India ahead. pic.twitter.com/hbr3MPU9HL

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 15, 2021