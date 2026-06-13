Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /आतंक के आकाओं तक नहीं पहुंचने देंगे सिंधु का पानी, पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक

'आतंक के आकाओं तक नहीं पहुंचने देंगे सिंधु का पानी', पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों तक सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंचने देगी.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 13, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:48 AM IST
'आतंक के आकाओं तक नहीं पहुंचने देंगे सिंधु का पानी', पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
Image Credit: Rajnath Singh

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘वीर-जारा’ में 20 मिनट के लिए मनोज को मिली SRK जितनी फीस, फिर कुछ ऐसा बोले यश चोपड़ा
Manoj Bajpayee1 min ago
2
planet parade june 20262 min ago
3
UFO Files7 min ago
4
FIFA World Cup 20268 min ago
5
Cricket records12 min ago