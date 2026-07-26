'जब तक PoK वापस नहीं मिलता, पाकिस्तान से कोई बात नहीं...' कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री का कड़ा संदेश

Rajnath Singh Kargil Vijay Diwas speech Dras: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक से एक कड़ा संदेश दिया. राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) की वापसी पर बात न हो, जो भारत का अभिन्न अंग है लेकिन अभी अवैध कब्जे में है.
कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम में बोलते हुए, सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक आधिकारिक हथियार बना लिया है, और उसकी सेना और उसके द्वारा समर्थित आतंकवादी समूहों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने की किसी भी कोशिश का सशस्त्र बल बहुत कड़ा जवाब देंगे.
सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए आतंकवादियों और उनके समर्थकों को पहले ही करारी शिकस्त दी है, जो हर शत्रुतापूर्ण हरकत का जबरदस्त ताकत से जवाब देने की भारत की तैयारी और क्षमता को दिखाता है.
1999 के कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि यह संघर्ष न केवल एक सैन्य और कूटनीतिक जीत थी, बल्कि दुनिया के सामने भारतीय सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान का एक बेहतरीन उदाहरण भी था. उन्होंने कहा कि स्मारक पर लिखे नाम भारत के हर क्षेत्र, धर्म और समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं- जो देश को बांटने की कोशिश करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय एकता की एक बड़ी मिसाल हैं.
कारगिल के लगभग 27 साल बाद दोनों देशों के बीच बड़ा अंतर बताते हुए, सिंह ने कहा कि भारत इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, सैटेलाइट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहा है. इसके विपरीत, पाकिस्तान आतंकवाद, कट्टरपंथ, प्रॉक्सी वॉर और सीमा पार घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है. उन्होंने उन युवा सैनिकों को याद किया, जिनमें से कई बीस साल की उम्र के आसपास थे और जिनके सपने अभी अधूरे थे जिन्होंने खुशी-खुशी अपनी जान दे दी, और उनके परिवारों के गहरे दुख को भी याद किया. यादों के इस दिन, सिंह ने भारत माता के उन समर्पित बेटों को सलाम किया जिनकी वीरता देश को प्रेरित करती रहती है और जिनका बलिदान देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करता है.