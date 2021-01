Gallantry Awards Portal: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नई शुरुआत, रक्षा मंत्री Rajnath Singh ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: भारत के 72 वें गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने वीरता पुरस्कारों (Gallantry Awards Portal) के लिए संशोधित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया. आजादी के बाद से शौर्य पुरस्कार पाने वालों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हुई शुरुआत में बस एक क्लिक में भारत के बहादुर सैनिकों, सशस्त्र बल कर्मियों की प्रेरक कहानियां देखने और समझने को मिलेंगी. देश भर के सैनिक स्कूलों के बच्चों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने वीरता पुरस्कारों को लेकर अहम जानकारी साझा की.

Glad to launch the revamped #GallantryAwards Web Portal today. The website (https://t.co/qTrSbq44C3 ) has been designed and developed to display the information on Gallantry Awards and the Awardees post independence. Please visit the website and share your feedback with us. pic.twitter.com/Qmug5pbUDR

